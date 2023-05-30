«الشباب» تقدم دورات تدريبية مجانية لصيانة الأجهزة المنزلية.. اعرف الشروط

تقدم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية «إيجيكوبت»، عددا من المنح والدورات التدريبية المجانية.

فرص تدريب تحويلي

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع الجهات الشريكة يوفر للشباب فرص تدريبية للاتجاه للتدريب التحويلي، حيث أنه يعمل على إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي، لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل، موضحا أن التدريب الذي يكسب المتدرب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد .

ومن جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، حرص وزارة الشباب والرياضة على التنوع في التدريبات التي توفرها ومتابعة تنفيذها لتحقيق اقصي استفادة منها.

ويتم تقديم منح في المجالات التالية:

1- دورة فني صيانة أجهزة منزلية (غسالة – بوتاجاز – سخان – دفاية كهربائية – مكواة – مكنسة كهربائية - مروحة).

2- دورة فني صيانة أجهزة تيار خفيف (كاميرات المراقبة بجميع أنواعها – أجهزة الإنذار بجميع أنواعها – إنتركم – التليفون الأرضي).

تفاصيل الكورسات في الدورات التدريبية

- الكورسات مجانية تماماً.

- التدريب مسائي.

- التدريب أوفلاين

- 4 أيام في الأسبوع لمدة شهر ونصف.

- التدريب في منطقة وسط البلد.

أما شروط الالتحاق فهي عامة، وتتمثل في:

1- خريج/ة فقط وليس للطلاب.

2- السن من 18 : 35 سنة.

3- موقف التجنيد محدد للذكور.

4- الجدية والالتزام

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

6- مؤهل عال، أو مؤهل متوسط وفوق متوسط.

7- يُفضل متفرغ أو ليس لديه عمل.

وأوضحت، أنه سيتم التواصل من خلال جروب «واتس» لتحديد المقابلة الشخصية، موضحة أنه للاشتراك والتفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmch0PEF9HUBHyFDYKfnC2Gk3f3zQasNoV6xLjpj8UcRRQCw/viewform.