«بحوث كفر الشيخ»: زراعة 54 ألف فدان قطن طويل التيلة في حقول المحافظة

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، أن المساحة المنزرعة من محصول القطن حتى اليوم في حقول كفر الشيخ، بلغت نحو 54 ألف فدان قطن طويل التيلة، حيث تتميز المحافظة منذ أكثر من 200 عام بزراعة محصول القطن.

أصناف القطن المزروعة بالوجهين البحري والقبلي

وقال «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موسم زراعة القطن 2023 الجاري هو موسم مبشر للغاية، حيث تم زراعة أفضل أصناف التقاوي من بذرة القطن بالوجهين البحري والقبلي، وهي من أصناف تقاوي جيزة 96، وجيزة 97، وجيزة 94، وجيزة 92، وجيزة 86، والتي تتميز بإنتاجية فائقة خلال موسم جني المحصول تصل لنحو 15 قنطار قطن لكل فدان منزرع.

ثلث زراعة الجمهورية من محصول القطن

وأوضح أيضا أن محافظة كفر الشيخ تستحوذ على نحو ثلث المنزرع من القطن على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بمساحة 54 ألف فدان قطن، لافتاً أنه يجري حاليا زراعة المحصول، وجاري الحصر أولا بأول، مع استمرار زراعته حتى 15 يونيز من العام الجاري 2023.