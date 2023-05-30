مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية.. الأماكن ورابط التسجيل

قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة «أونلاين»، والتي تتم بالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم، لتقديم خدمة تعليمية متميرة لأبنائنا الطلاب، من خلال نخبة من أكفأ المعلمين المتميزين.

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية في بيان اليوم، أنه تم تجهيز قاعات على أعلى مستوى بشاشات إلكترونية وإنترنت بمقار متميزة في الإسكندرية، وهي مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بإدارة منتزه أول، مدرسة المنار القومية بإدارة وسط، مدرسة النصر للبنات EGC بإدارة وسط، مدرسة الزهراء الثانوية بإدارة برج العرب.

رابط التسجيل في مراجعات الثانوية العامة المجانية

وأوضح مدير تعليم الإسكندرية، أن الطلاب يمكنهم تسجيل بياناتهم من خلال الرابط هـنـا ، وسيتم نشر الجداول وأسماء المعلمين وتوقيتات الحضور لجميع المواد الدراسية طوال فترة المراجعات التي ستستمر لمدة عشرة أيام.

وأوضح أن القيادة السياسية تضع توفير حياة كريمة لجميع المصريين وبناء الشخصية المصرية على رأس قائمة أولوياتها، وأطلقت هذه المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لهذه الفئة.

مبادرة معانا في 10 أيام تقدر

يأتي ذلك في ضوء التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتنسيق للمراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة «أونلاين»، تحت شعار «معانا في 10 أيام تقدر».