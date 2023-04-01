اليوم.. بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر أبريل 2023

انتهت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى جميع المحافظات، من توزيع إيصالات استهلاك الكهرباء عن شهر أبريل 2023، على المحصلين لبدء عملية تحصيل قيمة فاتورة الاستهلاك عن الشهر الجاري من المواطنين، اليوم السبت، بعد انتهاء الأفرع من مراجعة الفواتير بشكل دقيق واستبعاد القراءات الشاذة وغير المعبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين قبل بدء طباعة الفواتير بمراكز الإصدار بشركات التوزيع.

التأكد من صحة فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2023

من جانبه، كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن هناك قواعد وضوابط دقيقة وشديدة للغاية تجرى داخل شركات توزيع الكهرباء، لطباعة فواتير الاستهلاك، وإجراءات لضمان صحة فاتورة الكهرباء الشهرية، منها أن تكون الفاتورة ممهورة بخاتم رئيس شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، ووجود علامة مائية مميزة للشركة.

مطابقة معدلات استهلاك المشترك بالأشهر السابقة

وأشار «حمزة» لـ «الوطن»، إلى مراجعة جميع شركات توزيع الكهرباء لفاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أبريل 2023، للتأكد من صحتها وتفادي الأخطاء، لافتا إلى أن جميع قراءات الكشافين جرى تفريغها في غرفة القراءات على أجهزة الكمبيوتر، ومراجعتها ومطابقتها بمعدلات استهلاك المشترك للأشهر السابقة، حتى تكون منطقية حسب معدلات النقص أو الزيادة واستبعاد القراءات الشاذة.