موظفه تحرر محضر إهمال ضد إدارة كومباوند في أكتوبر بعد مصرع كلبيها

حرّرت موظفة محضرًا في قسم أكتوبر بعد مصرع كلبيها ضد إدارة كومباوند لتسبببهم في الإهمال، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر إخطارًا من المقدم أحمد السوريكي، رئيس المباحث، بحضور موظفة 30 سنة مقيمة في كومباوند بدائرة القسم، والتي أفادت بمصرع كلبيها بسبب عقر حيوان مسعور لهما بداخل الكومباوند، منذ يومين.

وقدّمت تقريرًا طبيا صادرًا من عيادة الحيوان بأنّ الكلبين نفقا قبل وصولهما للعيادة إثر الإصابات والجروح الغائرة والنزيف الحاد، ووجود آثار عقر حيواني على كلبيها يشتبه أن يكون كلبا مصابا بسعار عقرهما.

واتهمت إدارة الكومباوند بالإهمال للتسبب في هذا، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.