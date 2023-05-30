اللحظات الأخيرة في حياة «حسن».. قتله سائق بماسورة حديد بالوراق

خلافات سابقة كتبت السطور الأخيرة في حياة «حسن سيد» صاحب الـ45 عامًا، على يد سائق، عندما اعتدى عليه بماسورة حديدية، أودت بحياته وسقط قتيلا في الحال، إثر نشوب مشادة كلامية بينهم تطورة لمشاجرة، أمام أعين الجيران، وجرى نقل الضحية إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وجرى نقله إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة.

جريمة وسط الشارع

صراخ وعويل كان المشهد الصادم التي أصاب الجميع بشارع التل التابع لمنطقة الوراق بالجيزة، حتى تحولت المنطقة إلى ثكنة شرطية وفريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، والتحقيق في الواقعة، وألقت القبض على المتهم وماسورة الحديد المستخدمة في الواقعة، وخضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات، أدلى بما جاء بمحضر التحريات.

وقررت النيابة حبسه 4 أيام، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

جريمة بسبب خلافات سابقة

وفقًا للتحريات الأمنية التي أشرف عليها ضباط قسم شرطة الوراق، تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه «حسن سيد»، يبلغ من العمر 45 سنة مقيم دائرة القسم «متوفى» متأثرا بإصاباته بضربه بماسورة حديد على رأسه أودت بحياته في الحال وبين سائق يبلغ من العمر 40 سنة، بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، وأثناء مقابلة الثاني بالأول في الشارع كورنيش الوراق، حصلت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدي فيها الثاني على الأول بماسورة حديد أودت بحياته في الحال.

العقوبة القانونية

يقول المحامي يوسف أحمد كامل الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 236 بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع لكل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأشار الخبير القانوني إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن «الجنايات» هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما «الجنح»، فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة، التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه «100 جنيه»، وأخيرا «المخالفات»، وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه 100 جنيه.