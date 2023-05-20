ضبط 1864 قضية مخالفات في المترو والسكة الحديد خلال 24 ساعة

ضبط قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة 1864 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، و13881 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

كما تمّ ضبط 192 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، إلى جانب ضبط 147 قضية متنوعة وضبط مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).