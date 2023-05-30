رئيسا هيئتي الدواء والشراء الموحد يتفقدان أحدث مصنع للأدوية البيولوجية

عبر الدكتور طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن فخره بإنشاء أحدث مصانع الأدوية البيولوجية في مصر، خلال 5 أشهر فقط عقب توقيع عقد إنشائه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال ديسمبر الماضي.

إنشاء مصنع في أول 5 أشهر دليل على قدرة المصريين

وأضاف رئيس «الشراء الموحد»، خلال كلمته في حفل اكتمال إنشاء المصنع الجديد للأدوية الحيوية الذي أنشأته شركة إيفا فارما المصرية بالتعاون مع شركة إيلاي ليلي الأمريكية العالمية في مدينة 6 أكتوبر اليوم، أن الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن مشاعر السعادة لافتتاح مثل هذا المصنع بالتكنولوجيا المتطورة الموجودة فيه، مضيفًا: «أنا في قمة الانبهار بهذا الإنجاز».

وواصل: «حينما أجرينا الجولة التفقدية في المصنع اليوم، لم أجد أي (غلطة) فيه، وهذا يعني القدرة على إنجاز أي عمل بأعلى مستويات الجودة، وبصرف النظر عن أي شهادات قد يحصل عليها للجودة واعتماده، لكن تولد داخلي إحساس أنه مصنع قادر على تصنيع منتجاته بأعلى مستويات الجودة العالمية».

ووجه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، الشكر والتقدير للدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، المالكة للمصنع، على إنشاء هذا الصرح الصناعي الكبير في فترة زمنية وجيزة، مع متابعة دائمة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومع هيئة الدواء المصرية.

وأشاد «زيدان»، بما لمسه من روح التحدي والعمل والإنجاز في شركة إيفا فارما، موضحًا أن إتمام هذا المصنع وفي تخصصه الدقيق أمر «مش سهل على الإطلاق»، وأمر يؤكد أن ثقة القيادة المصرية في المصريين حينما يتابع عمل المشروعات ويحس على سرعة إنجازها هو أمر في محله؛ فالمصريين قادرين على صنع المعجزات.

المصنع سيصنع واحد من أهم الأدوية البيولوجية

من جانبه، أشاد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بحجم الإنجاز في مصنع شركة إيفا فارما الجديد لإنتاج الأدوية البيولوجية، موجهًا الشكر للدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا، وكل من عمل على إتمام هذا المصنع الذي وصفه بـ«العبقري»، موضحًا أن إنشاء مصنع كامل وتوفير الماكينات والتعاون مع الجهات الرقابية في 5 أشهر فقط، هو أمر يعكس سرعة وتيرة العمل في «الجمهورية الجديدة».

وأضاف «عصام»، خلال كلمته على هامش افتتاح المصنع، أنه سيصنع واحد من أهم الأدوية الحيوية، وهو ما يؤكد أننا في «الجمهورية الجديدة» نبحث عن العمل والإنجاز على أرض الواقع، وليس «شو».

كانت شركة إيفا فارما قد احتفلت اليوم بإنجاز أحدث مصانعها لإنتاج الأدوية البيولوجية في القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ في إنتاج الأنسولين عالي الجودة بداية من شهر يوليو المقبل كجزء من التعاون المستمر مع شركة ليلي لتوسيع نطاق الوصول المستدام للأدوية.

وأبرمت شركتا إيفا فارما وليلي اتفاقية جديدة في ديسمبر الماضي، وبموجب هذا الاتفاق ستزود فيها شركة ليلي المادة الفعالة(API) للأنسولين بسعر مخفض إلى شركة إيفا فارما، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا التصنيعية بشكل مجاني.

وصرح د. رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما: «يعد الانتهاء من هذا المصنع المتطور علامة بارزة على طريق توفير أنسولين عالي الجودة وبأسعار مناسبة في مصر وفي جميع أنحاء إفريقيا. وبطاقة إنتاجية تصل إلى 90 مليون قارورة و50 مليون حقنة.. وسنصل في النهاية إلى مليون شخص على الأقل سنويًا في البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتطوير مجال الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط من خلال توطين تصنيع العلاجات المنقذة للحياة مثل الأنسولين، ومع افتتاح مصنع الأدوية البيولوجية الخاص بنا؛ فإننا نفتخر بأن نكون في طليعة هذا الجهد. هذا ليس أمرًا ضروريا فقط من أجل استدامة أنظمة الرعاية الصحية على المدى الطويل ولكن أيضًا لتمكين المجتمعات المحلية وبناء بنية تحتية لرعاية صحية أكثر مرونة».

وواصل: «كما نؤمن بأن الأدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة يجب أن تكون في متناول كل مريض يحتاج إليها، لذلك يشرفنا العمل مع إيلي ليلي لجعل هذا الأمر حقيقة».

وأردف: «وقبل تقديم طلب للاعتماد المسبق من منظمة الصحة العالمية(WHO)؛ فمن المقرر الآن أن يخضع خط تصنيع إيفا فارما في القاهرة للفحص من قبل هيئة الدواء المصرية. وبمجرد الانتهاء من الفحص تتوقع الشركة بدء تصنيع الدفعة الأولى من الأنسولين أفريقي الصنع بحلول يوليو 2023.