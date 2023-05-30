موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023 بالدقهلية

حددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023، والتي تنطلق بعد شهر ونصف من الآن وتستمر لعدة أيام، بالإضافة لموعد امتحانات مدارس التعليم العام والمكفوفين والصم وضعاف السمع، كما تم إعلان جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023، ومن المقرر أن يتم إعلانه في باقي المحافظات قريبًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023

وكشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، في بيان، موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023 بالمحافظة، كالتالي:

- موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023 للتعليم العام: تنطلق من السبت 15 يوليو وتستمر حتى 20 من نفس الشهر.

- موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023 للمكفوفين: تنطلق السبت 15 يوليو وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته.

- موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023 للصم وضعاف السمع: تنطلق السبت 15 يوليو وتنتهي 23 من نفس الشهر.

جدول امتحان الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن جدول امتحان الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2023، حيث جرى إعلان جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 فيما يجري إعداد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي تمهيدًا للإعلان عنه.

كم عدد المواد المسموح بها في الدور الثاني؟

وفي بيان سابق، أجابت مديريات التربية والتعليم في بيان لها، عن سؤال الطلاب حول كم عدد المواد المسموح بها في الدور الثاني؟ حيث بيّنت أنّ الطالب الذي رسب في مادة أو اثنتين يحق له دخول امتحانات الدور الثاني، ثم ينتقل إلى الصف الذي يليه في حالة اجتيازه الامتحانات، بينما من رسب في أكثر من مادتين يعيد السنة الدراسية كاملةً في العام الدراسي المُقبل.

هل يوجد ملاحق الصف الثاني الثانوي 2023؟

وفيما يخص سؤال الطلاب حول هل يوجد ملاحق الصف الثاني الثانوي 2023؟ فإنّ الطالب الذي يرسب في مادة أو اثنتين يكون قد حصل على ملحق، بينما من يحصل على ملحق في أكثر من مادتين يكون راسبًا.