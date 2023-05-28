موعد امتحانات الدور الثاني 2023 في المحافظات.. تنطلق منتصف يوليو

أعلنت عدة مديريات تربية وتعليم عن موعد امتحانات الدور الثاني 2023 في المحافظات والتي تنطلق قريبًا خصوصًا بعد انتهاء كافة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2023 كما أعلنت عن امتحانات المتخلفين عن حضور امتحانات الدور الأول بعذر مقبول، حيث تبدأ 15 يوليو المقبل في عدة محافظات بينما انطلقت امتحانات المتخلفين بالأمس في محافظة الفيوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد امتحانات الدور الثاني 2023 في المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من الطلاب وذويهم.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 الدقهلية

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، في بيان صحفي، عن موعد امتحانات الدور الثاني 2023 والتي من المقرر أن تنطلق بدءًا من 15 يوليو وحتى 27 يوليو للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وأيضًا الصفين الأول والثاني والثالث الإعدادي، بالإضافة إلى مدارس المكفوفين، والتعليم المهني، والمجتمعي، والصم والبكم.

موعد امتحان الدور الثاني 2023 للنقل

وجاء موعد امتحان الدور الثاني 2023 للنقل بالدقهلية تفصيليًا كالتالي:

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.. تبدأ من 15 وتستمر حتى 19 يوليو.

الصفان الأول والثاني الإعدادي.. تبدأ من 15 وتستمر حتى 20 يوليو.

الصف الثالث الإعدادي.. تبدأ من 22 وتستمر حتى 27 يوليو.

الصفان الأول والثاني الإعدادي المهني.. تبدأ من 15 وتستمر حتى 19 يوليو.

الصف الثالث الإعدادي المهني.. تبدأ من 22 وتستمر حتى 27 يوليو.

الصفان الأول والثاني الثانوي العام.. تبدأ من 15 وتستمر حتى 20 يوليو.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 سوهاج

وفي محافظة سوهاج، أوضحت مديرية التربية والتعليم موعد امتحانات الدور الثاني 2023 والتي تأتي كالتالي:

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 الصف الأول الثانوي.. تنطلق السبت 15 يوليو وتنتهي الثلاثاء 25 يوليو.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 الصف الأول الإعدادي المهني.. تنطلق السبت 15 يوليو وتنتهي الأربعاء 19 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 الصف الثالث الإعدادي المهني.. تنطلق السبت 15 يوليو المُقبل وتنتهي الأربعاء 19 من نفس الشهر.

كم عدد المواد المسموح بها في الدور الثاني؟

وحول سؤال الآلاف من الطلاب عن كم عدد المواد المسموح بها في الدور الثاني؟ أجابت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أنّ الطالب الذي رسب في مادتين أو أقل يتم السماح له بدخول امتحانات الدور الثاني، أمّا الطالب الذي رسب في مادتين فأكثر يبقى لإعادة السنة الدراسية في العام المقبل.