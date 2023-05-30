موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 في الدقهلية وسوهاج

أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم في عدة محافظات، موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023، والتي تنطلق منتصف شهر يوليو المُقبل، وتستمر حتى الثلث الأخير من نفس الشهر، بحسب الجداول المُعلنة في بعض المحافظات، فيما تستعد باقي المديريات للإعلان عن موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي وباقي الصفوف الدراسية خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 في المحافظات التي تم إعلانه فيها حتى الآن، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023

وفي محافظة الدقهلية، كشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023، فضلًا موعد امتحانات الدور الثاني لباقي الصفوف الدراسية، حيث من المقرر أن تنطلق كالتالي:

- موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 للتعليم العام تنطلق 15 يوليو وتستمر حتى 20 من نفس الشهر.

- موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 لمدارس المكفوفين تنطلق 15 يوليو وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

- موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 لمدارس الصم وضعاف السمع تنطلق 15 يوليو وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023، وجدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 والتي تنطلق السبت 15 يوليو وتستمر حتى الثلاثاء 25 يوليو.

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة سوهاج كالتالي:

السبت 15 يوليو: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 16 يوليو: امتحان مادتي الرياضيات، والحاسب الآلي.

الإثنين 17 يوليو: امتحان مواد الكيمياء، والتربية الوطنية، والجغرافيا.

الثلاثاء 18 يوليو: امتحان مواد الأحياء، والتاريخ، والتكنولوجيا.

السبت 22 يوليو: امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة والمنطق، والتربية العسكرية، والتربية الرياضية.

الإثنين 24 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 25 يوليو: امتحان مادة الفيزياء.