«عبد الغفار»: التعليم والصحة أساسيان في اهتمامنا بقضية السكان

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والهيئات التابعة لها لا تستهدف فقط تقديم خدمة علاجية ولكن الارتقاء بصحة المجتمع ككل وأن يكون مجتمعا صحيحا، مع الاهتمام بنشر الوعي العلاجي.

وأضاف «عبد الغفار» خلال استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، أنَّ الاهتمام بقضية الزيادة السكانية ليس مسألة اهتمام بالتعداد فقط ولكن بخصائص تتوافر في السكان، مثل أن يكون المواطن صحيح البنيان وحاصل على قدر كافٍ من التعليم.

إطلاق مبادرات رئاسية في مجال الصحة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: «في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطنين والمقيمين على أرضها، جرى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، مثل صحة المرأة وصحة الأم والجنين وكيف تحيا حياة صحيحة، ما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري».