مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في منطقة الخليفة بالقاهرة

لقي مسن مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبور الطريق في منطقة الخليفة بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بأحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما طلبت النيابة استدعاء أسرة المسن لسماع أقوالها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وبيان اذا كانت قتل خطأ أم يوجد قصد جنائي.

كسور ونزيف داخلي

وتلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارا من أحد المستشفيات بوصول مسن جثة هامدة بادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «مصطفى ع م»، في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ، كما تبين إصابته بنزيف خارجي.

ضبط قائد السيارة

وكشفت التحريات، أنه أثناء عبور المتوفي للطريق صدمته سيارة، وأضافت التحريات بأنه تم نقله بواسطة الإسعاف الي المستشفي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة .