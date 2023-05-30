الثالثة على إعدادية الدقهلية: بحلم أكون طبيبة قلب.. وقدوتي مجدي يعقوب

سيطرت حالة من الفرحة على وجوه أسرة الطالبة سارة أحمد إبراهيم، الثالثة على محافظة الدقهلية في الشهادة الإعدادية 2023، بعد ظهور النتيجة واعتمادها اليوم من قبل المحافظ، حيث حصلت على 278.5 درجة.

سعادة في منزل الثالثة بالشهادة الإعدادية بالدقهلية

وقال أحمد إبراهيم، والد الطالبة سارة، لـ«الوطن»، إنه يشعر بسعادة لتفوقها في الامتحانات وحصولها على المركز الثالث، «حاسس بفرحة رهيبة، سارة بنتي جميلة وطيبة ومجتهدة، والنهاردة كان مكأفاة نجاحها وتفوقها، وده الحصاد اللي هي زرعته طول السنة».

فيما قالت الطالبة سارة، 15 عاما، إنها تلقت الخبر في البداية من والدتها، حيث مازحتها بأنها حصلت على المركز الثالث على مستوى الإدارة التعليمية فقط، إلا أنها فاجأتها بأنها الثالثة على مستوى المحافظة.

وأضافت «سارة» ابنة قرية ميت غراب بمركز السنبلاوين بالدقهلية، أنها شعرت بالرضا والفرح بعد حصولها على مجموعها، «الحمد لله ده كان حصاد تعب سنة كاملة، شجعني فيها والدي ووالدتي كثير، وقدروا يقفوا جنبي في كل اللحظات الحلوة والصعبة».

حلم الالتحاق بكلية الطب

وأكدت الثالثة على مستوى المحافظة، أنها تحلم أن تصبح طبيبة قلب تساعد الأطفال وتعالجهم، مؤكدة أن الدكتور مجدي يعقوب قدوتها، «نفسي أطلع دكتورة قلب زي دكتور مجدي يعقوب، وأقدر أساعد الأطفال وأخفف من وجعهم».

نصائح لطلاب الشهادة الإعدادية

كما نصحت «سارة»، الطلاب المقبلين على الشهادة الإعدادية في السنوات القادمة، «ركزوا كويس، و حاولوا تراجعوا من أكثر من مصدر، بلاش تركزوا مع مصدر واحد، أنا كنت بتابع أكثر من مصدر سواء الوزارة أو الكتب أو الإنترنت، وبجمع أسئلة، حاولوا تعتمدوا على الفهم أكثر لأن معظم أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم».