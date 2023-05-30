رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر تدير المصالحة.. وجهد الجزائر مشكور

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الجزائر أعلنت فتح طريق أمام إنهاء الانقسام لكن هذا الإعلان كان بحاجة إلى تفاصيل التفاصيل من أجل إخراجه لعملية تنفيذية وبالتالي الإعلان فيه من العموميات ما يكفي ما نتفق عليه وفيه نواقص من التفاصيل ما يحتاج إلى استكمال هذا الجهد الذي بذل في الجزائر مشكورا.

الانقسام الفلسطيني مؤلم

وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن ملف المصالحة تديره مصر الشقيقة والجهد الإضافي الذي بذلته الجزائر مشكورا، لكن بصراحة شيء مؤلم هذا الانقسام قد مضى عليه أكثر من 15 عاما وبالتالي هو مثل الشاحن الذي تغرزه في الرمل، كلما طال الزمن كان صعب إخراجه.

4 محاولات لإنهاء الانقسام

ولفت إلى أنه في جميع الأحوال جرت المحاولة 4 مرات للوصول لاتفاق، بواقع اتفاقين في القاهرة واتفاق في الدوحة واتفاق في الشاطئ، وللأسف الشديد لم يكتب لأي من هذه الاتفاقيات أن يترجم إلى أرض الواقع والنجاح.