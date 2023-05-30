تشريح جثة شاب توفى إثر إصابته بإعياء شديد في الوايلي بالقاهرة

قررت النيابة العامة نقل جثمان شاب إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وأخذ عينات دموية وحشوية من الجثمان وتحليلها في المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.

استدعاء أسرة المتوفى

وكلّفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها، ومعرفة ما إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

حالة إعياء شديد

وتلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد وصول شاب مصاب بحالة إعياء شديدة ولفظ أنفاسه داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.

وبالانتقال، تبين العثور على جثة شاب يدعى «حمادة ر ش»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.