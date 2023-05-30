رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: جاهزون لمصالحة جدية وحقيقية

قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الانقسام الفلسطيني أدى إلى تبعات من الناحية السياسية أو الجغرافية أو المؤسسة الإدارية والأوضاع المالية، وكل ذلك أمر مؤلم.

نحتاج كل الفصائل للمشاركة في الحكومة

وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن السلطة قدمت مبادرة، وقبلت في الجزائر الذهاب لحكومة وحدة وطنية فلسطينية، وأرادت لها ألا تقع تحت الحصار الدولي، ولذلك حركة فتح تحتاج جميع الفصائل التي تشارك في الحكومة أن تقول بأنها ملتزمة بالشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير.

الذهاب لخطوات عملية في موضوع إنجاز المصالحة

وأشار إلى أنهم يريدون الذهاب لخطوات عملية في موضوع إنجاز المصالحة، لأنه لم يعد العالم سواء العربي أو المجتمع الدولي، يريد أن يستمر هذا الانشقاق، متابعا: «نحتاج وحدة وطنية بسبب الهجمة المفروضة علينا من قبل الاحتلال».

وواصل: «جاهزون بكل معنى الكلمة أن نذهب لمصالحة جدية وحقيقية وأن نترجم إعلان الجزائر، نريد هذا الأمر أن ينتهي، ونريد أن ينتهي هذا الفصل الأسود في تاريخ الشعب الفلسطيني».