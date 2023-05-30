رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن: نحاول طرح زوايا مختلفة من الحوار الوطني

أكد الكاتب الصحفي إمام أحمد إمام رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن، أن الجريدة تحاول طرح زوايا مختلفة من الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الزاوية الجديدة التي ستطرحها جريدة الوطن في عدد الغد هي زاوية المصريين في الخارج انطلاقًا من الدعوة الإيجابية والمهمة من مجلس أمناء الحوار الوطني التي وجهت الدعوة للمصريين في الخارج لطرح جميع مطالبهم ومقترحاتهم والمشاركة بفعالية في الحوار الوطني.

المصريون في الخارج جزء لا يتجزأ من الشعب

وأوضح إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هذه الدعوة مهمة ومثمرة باعتبار أن المصريين في الخارج جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، معتبرًا أنهم سفراء لمصر، مشيرا إلى أن الملف الذي قدمته جريدة الوطن عنونوا له «شركاء الحلم الكبير».

وأوضح أنهم أجروا حوارات مع ممثلي المصريين في الخارج والجاليات المختلفة في السعودية وفرنسا والسويد، مؤكدًا أنهم لمسوا لدى هذه الجاليات اهتمام شديد بالحوار الوطني، وحرص كبير على المشاركة ومتابعة القضايا اليومية.

ولفت إلى أن جريدة الوطن وجدت لدى المصريين في الخارج عددا من التوصيات المهمة وسردتها وأفردت لها مساحة واسعة، مستعرضًا بعض هذه التوصيات مثل ضرورة تمثيل المصريين في الخارج ضمن فعاليات الحوار الوطني وإنشاء صندوق طوارئ لمساعدة المغتربين وتنفيذ برنامج سياحي للمصريين في الخارج لتوفير العملة الصعبة واستحداث منصب المستشار القانوني للمصريين في الخارج.

وأشار إلى أنهم اقترحوا إنشاء قاعدة بيانات لكل الجاليات المصرية في الخارج، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع المجالس المتخصصة في مصر مثل المجلس القومي للمرأة وغيره من المجالس.