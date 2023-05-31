عواصف وسيول.. ماذا يحدث في طقس الدول العربية؟

تشهد الدول العربية مؤخرا تقلبات في الطقس الفترة الأخيرة وظهر هذا بوضوح في المملكة الهاشمية الأردنية التي تساقط فيها الثلج، وظهر في المملكة العربية السعودية التي شهدت أمطارا رغم ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك هبوب رياح خماسينية شديدة في مصر، بجانب توقعات برياح شديدة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الكويت.

الثلج والأمطار في الأردن

وشهد الأردن موجة طقس سيئ في ظل انخفاض درجات الحرارة في البلاد ونزول الأمطار والثلج، وتسببت كرات الثلج في تحطيم زجاج السيارات في البلاد، وسط إصدار السلطات تحذيرات للأشخاص للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد وفاة أحد الأشخاص عقب جرف السيل له.

طقس متقلب في السعودية

وشهدت المملكة العربية السعودية طقسا متقلبا، حيث شعر سكان بعض الأماكن بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في شرق المملكة، في حين سجلت مناطق جازان وعسير والباحة والطائف والقصيم وحائل، مع وجود زخات أمطار ونشاح واضح للرياح مع توقعات بسقوط الأمطار في أجزاء من العاصمة السعودية الرياض.

الطقس في مصر ورياح شديدة

وتشهد مصر تقلبات في درجات الحرارة بدأت اليوم السبت بهبوب رياح شديدة محملة بأترة ولكنها اختفت في نفس اليوم مع الوقت الذي سيكون الطقس في نهاية الأسبوع الحالي مسجلا ارتفاعات في درجات الحرارة ليصل إلى 40 درجة مئوية في الوجه البحري وأعلى من ذلك في القاهرة ومناطق الوجه القبلي، وستنشط الرياح الجنوبية الغربية على أنحاء واسعة بما فيها القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية و تتسبب بإثارة الأتربة و الرمال و حدوث تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية.

طقس متقلب في الخليج

وستشهد دول مجلس التعاون الخليجي رياح محملة بالأتربة والغبار نهاية الأسبوع المقبل نتيجة نتيجة ارتفاع الضغط الجوي بشكل كبير شمال غرب الجزيرة العربية و بلاد الشام تزامناً مع انخفاضه فوق شرق الجزيرة العربية وجنوب شرقها وستنشط الرياح في عدة أجزاء، من وسط و جنوب شرق العراق مُروراً بالكويت و وصولاً للأجزاء الشرقية من المملكة السعودية.