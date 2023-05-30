تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. إعلان النتيجة خلال أيام

تكثف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 والجمع والمراجعة تمهيدًا لإعلان النتيجة، إذ أعلنت بعض المحافظات النتيجة خلال الأيام القليلة الماضية بينما تستعد باقيها لإعلانها فور الانتهاء من التصحيح والرصد والمراجعة وجمع درجات الترم الأول والثاني ثم اعتمادها من المحافظين تمهيدًا لإعلان النتيجة.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات التي لم تعلن عن النتيجة حتى الآن.

استمرار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وقالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظة ما تزال مستمرة موضحةً أنّه يجرى العمل على قدمٍ وساق لإنهاء التصحيح والرصد والمراجعة والجمع تمهيدًا لاعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري ثم إعلانها خلال الأسبوع المُقبل.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

وفيما يخص توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 فإنّ إجمالي المجموع يبلغ 280 درجة مقسمة على الترمين 140 درجة للترم الأول و140 درجة للترم الثاني، وبيانها التفصيلي كالتالي:

80 درجة للغة العربية.. 40 درجة للترم الأول و40 درجة للترم الثاني.

60 درجة للغة الإنجليزية.. 30 درجة للترم الأول و30 درجة للترم الثاني.

40 درجة للدراسات الاجتماعية.. 20 درجة للترم الأول و20 درجة للترم الثاني.

30 درجة لمادة الجبر.. 15 درجة للترم الأول و15 درجة للترم الثاني.

30 درجة لمادة الهندسة.. 15 درجة للترم الأول و15 للترم الثاني.

40 درجة لمادة العلوم.. 20 درجة للترم الأول و20 للترم الثاني.

كيف يتم تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي؟

وطرح العشرات من الأهالي سؤالًا حول كيف يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وهو ما أوضحته وزارة التربية والتعليم في بيان سابق أنّه لن يكون هناك أي تهاون مع حالات الغش التي يتم رصدها أثناء عمليات التصحيح، لذلك فإنّ أعمال التصحيح تتم بدقة كبيرة لكشف أي تطابق بين الإجابات داخل الكنترولات، أو كشف أي حالات غش جماعي.

تطبيق نظام البوكليت للشهادة الإعدادية

وكشفت الوزارة عن بدء تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 تجنبًا للغش وتداول ورق الأسئلة.