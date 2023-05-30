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«تعليم القاهرة»: خط ساخن للإبلاغ عن الحالات المرضية للطلاب بالمدارس

كتب:

أميرة فكري
08:36 م | الثلاثاء 30 مايو 2023
مدير مديرية التعليم بالقاهرة

مدير مديرية التعليم بالقاهرة

أعلن أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، أنه تمت إضافة خدمة 106 للإبلاغ عن الحالات المرضية والحرجة والطارئة للطلاب داخل المدارس للتحويل إلى المستشفى لسرعة إسعافها. 

خدمة للإبلاغ عن الطلاب المرضى بالمدارس 

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، أنه تمت إضافة خدمة الإبلاغ عن الحالات المرضية للطلاب بالمدارس بناء على التعليمات الواردة من إدارة الشؤون الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة. 

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