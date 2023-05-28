أحمد إبراهيم لـ«الوطن»: زيارة أشرف زكي رفعت معنوياتي وأستعد للعلاج الطبيعي

كشف الفنان أحمد إبراهيم عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بشلل نصفي جراء تعرضه لجلطة في المخ.

أحمد إبراهيم يكشف تطورات حالته الصحية

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنه يستعد حاليا لمرحلة العلاج الطبيعي، مضيفا: «زيارة الدكتور أشرف زكي لي داخل المستشفى أسهمت في رفع معنوياتي، لأنه أب لكل أعضاء نقابة المهن التمثيلية من الشباب».

وأعرب عن أمنيته في تجاوز هذه المحنة الصحية، لافتا إلى إنه بحاجة لدعوات الناس التي تسانده وتدعمه منذ بداية الأزمة إلى الآن.

وكان الفنان أحمد إبراهيم، نشر بالأمس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من داخل أحد مستشفيات الإمارات التي يتلقى بها العلاج، وظهر في الفيديو الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يجلس بجوار أحمد إبراهيم الذي سافر خصيصا من أجل الاطمئنان عليه في الإمارات.

أحمد إبراهيم يوجه الشكر لأشرف زكي

وقال أحمد إبراهيم في الفيديو: «أولا أنا حابب أرحب بالدكتور أشرف زكي وأشكره جدا اللي جه من مصر مخصوص علشان يطمن عليا في أزمتي ربنا يخليه لينا ألف شكر يا دكتور لوجودك بشكر كل الناس وبشكر ربنا أولا وأخيرا وكل الناس اللي بتدعيلي وكل أصدقائي وزمايلي وأولهم طبعا زمايلي اللي موجودين معايا هنا في الإمارات مسابونيش ربنا يباركلهم ودعواتكم دايما ليا».