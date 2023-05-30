موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023

أكد المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الإعدادية، موضحا أن سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023، فور اعتمادها من المحافظ خلال الأسبوع المقبل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم تخصيصه للنتيجة على البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وموقع وزارة التربية والتعليم، وذلك لتسهيل حصول الطلاب والطالبات على النتيجة وهم في أماكنهم دون للانتقال إلى المدارس.

إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، بلغ 138 ألف طالب وطالبة موزعين على 761 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، مضيفا أنه تم مراعاة توفير عوامل السلامة والأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأكد أنه لم يحدث أي شيء يعكر صفو امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، كما لم تتلق غرفة متابعة الامتحانات الرئيسية بمقر مديرية التربية والتعليم أي شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات أو خلافه، لافتا إلى أن الأسئلة جاءت من المناهج الدراسية وفي مستوى الطالب المتوسط.