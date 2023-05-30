بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، إذ وصلت نسبه النجاح بها إلى 87.5%، بعد أداء نحو 125 ألف طالب في امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وأسفرت عن نجاح 108 آلاف و296 طالبا.

أوائل الشهادة الإعدادية 2023

وأعلنت المحافظة عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وهي كالآتي:

- غاده حازم علي أحمد منصور الباز من مدرسة طوخ الأقلام بالسنبلاوين، حصلت على المركز الأول بمجموع 279.5 درجة.

- الطالبة أمنية عبد الله محمود حسن عبد الله من مدرسة فاروق العزازي بتمي الأمديد، حصلت علي المركز الثاني بمجموع 279 درجة.

- الطالبة ريتاج محمد محمود الداودي البسيوني من مدرسة حسن الجيار بالمطرية، حصلت على المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة.

- الطالبة حنين السيد عطية خليل من مدرسة البشاير الخاصة ببلقاس، حصلت على المركز الثالث بمجموع 278.5 درجة.

- الطالب السعيد فوزي السعيد الددموني من مدرسة فاروق العزازي بتمي الأمديد حصل علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

- الطالبة نورهان رضا فوزي عبد القادر من مدرسة الستاموني ببلقاس، حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

- الطالبة سارة أحمد إبراهيم محمد عوض من مدرسة ميت غراب بالسنبلاوين، حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

- الطالبة حبيبة أحمد محمد برهام صقر من مدرسة المنزلة الرسمية للغات، حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 278 درجة.

- الطالبة ملك حسين حسن الشرقاوي محمد سليمان من مدرسة العائلة المقدسة بشرق المنصورة حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

- الطالبة نور محمد محمد عبد الحفيظ محمد من مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.