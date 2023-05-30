كيف تحصل على شهادة فحص الزواج قبل الموعد المحدد؟.. «الصحة» تجيب

حددت وزارة الصحة الوقت المناسب لإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج على أن تكون خلال 6 أشهر قبل إتمام الزواج وبحد أدني 14 يوما قبل عقد القران، إلا أن هناك العديد من الحالات التي لا يمكنها إجراء الفحص الطبي خلال تلك المدة وخاصة المسافر أو إذا كان الزواج قبل 14 يومًا.

الحصول على الشهادة الصحية قبل الموعد

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه في حالة إتمام الزواج قبل 14 يوما، يمكن إجراء فحوصات المقبلين على الزواج وتسلم الشهادة الصحية المدون بها نتائج الفحوصات الطبية خلال 14 يوما من تاريخ إجراء التحاليل، وفي حالة حدوث أي طارئ يستلزم إصدار الشهادة في أقل من هذه المدة يرجى الاتصال على الخط الساخن 15335.

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أنه لا يتم استلام النتائج في نفس اليوم، لكنها تكون خلال 14 يوما من عمل التحاليل، أو عند وصول رسالة نصية على هاتفك المحمول بالتوجه لاستلام الشهادة.

المكان المعتمد لعمل الفحوصات

فيما يخص بعمل الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج في مستشفى خاص، أوضحت وزارة الصحة أنه يجب الفحص والتحليل داخل وحدات الرعاية الأولية التابعة للمبادرة للحصول على الشهادة المميكنة واللازمة لاستكمال مسوغات الزواج.

وفي حالة وجود أحد الطرفين خارج البلاد وإتمام الزواج عن طريق وكيل، فإن المبادرة لا تفعل لأنها تسري فقط على المقيمين في مصر ولا تشمل المقيمين خارج البلاد.

كيف تتصرف إذا فقدت الشهادة الصحية؟

أما في حالة فقد الشهادة الصحية فقد نصحت وزارة الصحة المقبلين على الزواج، بالتوجه لأقرب وحدة من فحص المقبلين على الزواج لإعادة طباعة الشهادة.

هدف مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وتهدف مبادرة فحص المقبلين على الزواج إلى بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل هدف أساسي لمبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتي يُجرى فيها الكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا، والأمراض الوراثية والصحة الإنجابية وفحص فصيلة الدم ومُعامل RH.