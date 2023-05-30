موعد تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بعد ظهور نتيجة الإعدادية اليوم

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن استعدادات المديرية لإعلان تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم، موضحا أنه سيتم إعلان نتيجة التنسيق الخميس المقبل.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية 2023

وأكد المصدر أنه على الرغم من نسبة النجاح المرتفعة للشهادة الإعدادية هذا العام عن العام الماضي، إلا أن المؤشرات المبدئية توضح احتمالية انخفاض تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية عن تنسيق العام الماضي وهو 240 درجة، إذ يصل الحد الأدنى من تنسيق الثانوية العامة هذا العام إلى 237 درجة.

حساب تنسيق الثانوية العامة بالدقهلية

وأضاف أن المديرية تجري حساب تنسيق الثانوية العامة وفقا لعدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع مرتفع، ولا تعتمد على نسبة النجاح المرتفعة أو المنخفضة، «يعني على الرغم من أن نسبه النجاح السنة دي وصلت 87.5%، إلا أن عدد الطلاب اللى حصل على أعلى من 240 درجة قليل».

احتياجات مدارس الثانوية العامة من الطلاب

وأوضح أن المديرية تحتاج لـ54 ألف طالب داخل مدارس الثانوية العامة كل عام، على حسب احتياجات فصول الصف الأول الثانوي بمختلف الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، إذ يصل استيعاب كل فصل نحو 50 طالبا.

وأوضح المصدر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أكد أنه لا يوجد مرحلة ثانية من التنسيق هذا العام، «التنسيق سيتم الإعلان عنه مرة واحدة، ولا يوجد أي مرحلة ثانية لنزول تنسيق الثانوية العامة، يعني الحد الأدنى اللي هيجري الإعلان عنه في المرحلة الأولى فقط».

تنسيق الثانوية العامة الخاص والتجريبي

وأضاف أن الثانوية العامة الخاصة لا تتطلب أي تنسيق للدخول بها، وكذلك مدارس التجريبي: «كل اللي نجح من طلاب التجريبي في الامتحانات والمستوى لا يوجد تنسيق خاص لهم لدخول الثانوية، وبالنسبة للثانوي الخاص لا يوجد تنسيق لهم أيضا».