إصابة شخصين في تصادم سيارة وتروسيكل بالدقهلية

أصيب شخصان بإصابات بالغة نتيجة تعرضهما لحادث تصادم سيارة مع التروسيكل الخاص بهما على الطريق بالقرب من كوبري ابن سلام بمدينة المطرية بالدقهلية، وجرى نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي لعلاجهما، وتحرر المحضر اللازم.

إصابة شخصين في حادث

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية يفيد بإصابة اثنين نتيجة تعرضهما لحادث تصادم سيارة مع تروسيكل على الطريق بالقرب من كوبري ابن سلام بالمطرية، وجرى نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافهما.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين نتيجة تعرضهما لحادث تصادم على الطريق، وهما السيد فتحي فهمي إسماعيل، 42 عاما، وإبراهيم معاذ عبد الحميد فايد.

نقل المصابين إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع حادث التصادم لمحاولة إسعافهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعات اللازمة، تبين إصابتهما بجروح في الرأس وكسر في الفخذ الأيمن.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.