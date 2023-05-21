قصة إصابة اثنين على يد صديقهما في النزهة.. «هزار تقيل بالسلاح»

بعد ساعات العمل الشاقة جلس الأصدقاء الأربعة ليستريحوا قليلاً وكانت «وصلة الهزار» هي الوسيلة التي قرروا بها أن يروحوا عن نفسهم بأحد شوارع النزهة، ولم تهدأ ضحكاتهم حتى غطاها صوت طلق ناري وتعالت أصوات طلب النجدة حيث أُصيب اثنان منهم بواسطة سلاح.

مشاجرة تطورت إلى طلق ناري

أصوات صراخ المجني عليهم «سائق بإحدى الشركات ومالك عربة مشروبات» هي التي أدت إلى تجمع الأهالي الذين حضروا على صرخات المجني عليهم ومحاولات إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبإخطار الأجهزة الأمنية وبسؤال المتهم اعترف بجريمته زاعما أنه كان يمزح ويضحك مع أصدقائه قبل الواقعة بدقائق لكن المزاح بينهم تسبب في حدوث مشاجرة انتهت بإصابة اثنين منهم بطلق ناري بالصدر.

اعترافات المتهم أمام النيابة العامة

وقف المتهم أمام النيابة العامة أمس محاطا بأدلة الاتهام لشرح تفاصيل الواقعة وأن ما حدث كان بسبب «وصلة هزار ثقيل» من المجني عليهم بعد توجيه عبارات ساخرة أثارت غضبه فضربهما بواسطة السلاح الناري أثناء وقوفهما في الشارع وألقت الشرطة القبض عليه بعد تبليغ الأهالي، وخلال التحقيق نسبت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحفظت على السلاح وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية.

عقوبة المتهم بإصابة صديقيه عمدا

من جهته، يقول الخبير الأمني حازم محمد أن المتهم بإصابة صديقيه في النزهة يخضع لعقوبة الإصابة العمد وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة التي جمعت أدلة الاتهام وبناء على ذلك فإن عقوبته تصل إلى السجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.