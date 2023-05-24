لماذا انحنى زعيم كوريا الشمالية أمام قبر «هيون تشول هاي»؟.. رحل منذ عام

في منظر لم تشهده البلاد سابقا، ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون «منحنيا» أمام قبر مسؤول عسكري في بلاده، بحسب صحيفة «رودونغ سن مون» التي نشرت صورة لـ«كيم» في تلك اللحظة، وقالت إن هذا أمرا غير مسبوق، يظهر فيه القائد الأعلى منحنيا لأي شخص أو أي شيء، وهو ما جسد أهمية الشخص الراحل.

معلومات عن المسؤول العسكري الراحل

المسؤول العسكري الراحل يدعى «هيون تشول هاي»، أقامت كوريا الشمالية حفلا ضخما لتخليد ذكراه، قبل أيام، بعد عام من رحيله في 2022، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المسؤول الراحل، وفقا لما ذكره موقع «نورث كوريا نيوز»، وجاءت كالتالي:

- وهب حياته المهنية بأكملها للعمل كحارس لعائلة كيم جونغ أون.

- لعب دورا رئيسيا في الإشراف على صعود كيم إلى السلطة.

-ولد في عام 1934، وانضم إلى فصيلة الحراسة الشخصية لكيم إيل سونغ عندما كان مراهقا.

-عندما كانت الحرب الكورية لا تزال مستمرة، التقى مع ابن إيل سونغ، الزعيم كيم جونغ أون، وأصبح الاثنان صديقين.

- ارتقى بثبات إلى مراتب السلطة على مدى العقود، وأصبح عضوا في اللجنة المركزية، وتقلد منصب كولونيل جنرال.

- حصل على رتبة جنرال كامل في عام 1995.

كان سببا في تولي «كيم» السلطة

- بحسب ما ورد، بذل جهودا لضمان أن يكون كيم جونغ أون هو من يرث العرش، وتوالى ظهوره المشترك مع كيم في 2008، حيث بدأت حملة خلافة كيم جونغ أون بعد فترة وجيزة في يناير 2009.

- بعد وصول الزعيم كيم للسلطة أصبح هيون نائبا للمشير، وخلال فترة قصيرة، تم تعيينه مشيرا في الجيش الشعبي الكوري، وهي أعلى رتبة عسكرية بعد القائد نفسه.

- بعد وفاته، شيع هيون في جنازة رسمية كبيرة في بيونج يانج، وبث التلفزيون الحكومي فيلما وثائقيا عن علاقة كيم وهيون، وقال إن زعيم كوريا الشمالية كان مع المسؤول العسكري لحظة وفاته.