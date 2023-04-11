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كيف تحقق أرباحا 90 ألف جنيه من شهادات استثمار البنك الأهلي الجديدة؟

كتب:

وليد عبد السلام
09:29 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

يتابع عملاء البنوك أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك المصرية، من بينها شهادات استثمار البنك الأهلي الجديدة، والتي تتيح الفرصة أمام العملاء للحصول على عائد كبير.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل شهادات الاستثمار الجديدة من البنك الأهلي، وكيفية تحقيق أرباح تصل إلى 90 ألف جنيه.

شهادة استثمار ب السنوية من البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.

- معدل الفائدة: 11% ثابتة سنويًا.

- دورية صرف الفائدة: شهريًا. 

- مدة الشهادة: سنة واحدة.

شهادة استثمار ب لمدة سنتين من البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.

- معدل الفائدة: 11.5% ثابتة سنويًا.

- دورية صرف الفائدة: ربع سنوي. 

- مدة الشهادة: سنتين.

شهادة استثمار ب الثلاثية من البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.

- معدل الفائدة: 14% ثابتة سنويًا.

- دورية صرف الفائدة: ربع سنوي. 

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

كيفية تحقيق أرباح تصل إلى 90 ألف جنيه

عند استثمار مبلغ قيمته 250 ألف جنيه في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، بعائد 11% تكون الأرباح المحققة هي 27.5 ألف جنيه، ما قيمته 2291 جنيه في الشهر.

عند استثمار مبلغ قيمته 250 ألف جنيه في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، بعائد 11.5% تكون الأرباح المحققة هي 28.75 ألف جنيه، ما قيمته 2395 جنيه كل 3 شهور.

عند استثمار مبلغ قيمته 250 ألف جنيه في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، بعائد 14% تكون الأرباح المحققة هي 35 ألف جنيه، ما قيمته 2916 جنيه كل 3 شهور.

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بقلم وليد عبد السلام