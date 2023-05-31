معلومات عن فيروس الميتانيمو البشري الخطير بعد انتشاره.. لم تسمع عنه من قبل

هيمنت على فصل الشتاء الماضي طفرات فيروس المخلوي التنفسي «RSV»، والإنفلونزا، و«كوفيد-19» لكن بالتزامن مع تراجع الإصابات المسجلة، كان فيروسا غير معروف يتسبّب بالعديد من الأعراض المماثلة، مثل التهاب الرئة السفلية، والسعال المتقطع، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، والحرارة.

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس الميتانيمو البشري

من جانبها، أفادت أنظمة مراقبة الفيروسات التنفسية التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها «CDC» أنّه سُجّل ارتفاعًا بعدد حالات الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري «HMPV»، هذا الربيع، حيث تسبب بدخول الأطفال الصغار وكبار السن الذين هم أكثر عرضة لهذه العدوى إلى وحدات العناية المركزة، بحسب «سي ان ان».

وبلغ الفيروس ذروة انتشاره في منتصف شهر مارس الماضي، وكانت نسبة ما يقرب من 11% من العينات المختبرة إيجابية لفيروس الميتانيمو البشري، وهو رقم أعلى بنحو 36% من المعدل الوسطي​​، والذروة الموسمية قبل الجائحة التي سجّلت نسبة 7% إيجابية بعد الاختبار.

وربما لم يعرف غالبية الأشخاص أن لديهم إصابة بهذا الفيروس، ولا يخضع المرضى لاختبارات عادةً خارج المستشفى أو الطوارئ. وبخلاف «كوفيد-19» والإنفلونزا، لا يوجد لقاح لفيروس الميتانيمو البشري أو الأدوية المضادة للفيروسات لعلاجه.

تهديد تم التقليل من شأنه

وتشير الدراسات إلى أن فيروس الميتانيمو البشري يسبب الكثير من المعاناة في الولايات المتحدة سنويًا إسوة بالأنفلونزا وفيروس RSV وثيق الصلة. ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على عينات المرضى التي تم جمعها خلال 25 عامًا أنّ هذا السبب الثاني الأكثر شيوعًا لعدوى الجهاز التنفسي لدى الأطفال بعد الفيروس التنفسي المخلوي (RSV).

ووجدت دراسة أخرى أجريت في مدينة نيويورك الأمريكية خلال أربعة فصول شتاء أنه كان شائعًا بين كبار السن في المستشفيات على غرار RSV والإنفلونزا.

وإسوة بالإنفلونزا وRSV، قد تؤدي الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري إلى دخول العناية المركزة، والمعاناة من حالات الالتهاب الرئوي المميتة لدى كبار السن.