مصرع شاب دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء عبور الطريق في المقطم

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبور الطريق في منطقة المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها؛ لكشف ملابسات الواقعة، وبيان إذا كانت قتل خطأ أم يوجد قصد جنائي، كما جرى استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وسبب تواجد المتوفى في منطقة الحادث.

مصرع شاب دهسا أثناء عبور الطريق

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب دهسا أثناء عبور الطريق بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «خالد السيد السيد أحمد» في العقد الرابع من العمر، مصاب بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف خارجي، كما عثر على متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة به، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.