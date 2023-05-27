مصر تشارك في فاعليات المجلس التنفيذي للطاقة الذرية بتونس

حضر الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية فاعليات المجلس التنفيذي الحادي والسبعين للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس، نائبًا عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بمشاركة الدكتور إيهاب الغريب محمد عوض رئيس قطاع الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية المصرية ورئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بالهيئة العربية للطاقة الذرية والذي انتخب العام الماضي من المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي.

ممثلون عن 12 دولة عربية

افتتح المجلس التنفيذي الحادي والسبعين للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حامدي المدير العام للهيئة وبحضور ممثلين عن 12 دولة عربية وتشمل مصر، والأردن، والبحرين، وتونس، والسعودية، وسوريا، وفلسطين، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، واليمن.

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي انتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة، متابعة قرارات الدورة السبعين للمجلس التنفيذي، أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية منذ الدورة السابقة للمجلس وحتى تاريخ انعقاد الدورة الحالية، التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية JINR، المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2024، استضافة المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، مناقشة الحساب الختامي للهيئة، تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للسنتين القادمتين، اختيار مكتب مراقبة الحسابات القانوني للسنتين القادمتين، قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 111، تنفيذ ميزانية الهيئة من أول العام وحتى نهاية شهر أبريل 2023، تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية.

تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية

وأوضح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، رؤية مصر في موضوعات المجلس، كما عرض الدكتور إيهاب الغريب محمد عوض رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بالهيئة العربية للطاقة الذرية الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية الماضية وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن العام 2022.

وصرح الدكتور شريف الجوهري بأن الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة والدكتور أيهاب الغريب رئيس قطاع الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية سيشاركان غداً في المؤتمر العام الخامس والثلاثين للهيئة العربية للطاقة الذرية والي يعقد بمدينة الحمامات بتونس في 28 مايو 2023.