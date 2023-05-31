إيرادات فيلم شوجر دادي لليلى علوي تتخطى مليوني جنيه في أسبوع

حققت الفنانة ليلى علوي نجاحا كبيرا من خلال فيلمها «شوجر دادي»، وبلغت إيرادات أمس 223 ألف جنيه، متصدرة المركز الأول بين الأفلام الأخرى المتنافسة.

إجمالي إيرادات فيلم شوجر دادي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ إجمالي إيرادات فيلم شوجر دادي وصلت إلى مليونين و125 ألف جنيه على مدار أسبوع كامل من عرض الفيلم بدور العرض.

لم يكن ذلك التعاون الأول بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وسبق وحقق الثنائي نجاحا من خلال فيلم «ماما حامل»، وينافس فيلم شوجر دادي 8 أفلام أخرى في دور العرض، ولا يزال يحافظ على الصدارة.

وتدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة بيومي فؤاد وحمدي المرغني، ويجمع الفيلم الجديد في بطولته مجموعة من الفنانين، بينهم محمد محمود، وتامر هجرس، ومصطفى غريب، وميار الغيطي وفرح الزاهد، بجانب الراقصة جوهرة.