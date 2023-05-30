فرع جديد للبنك الأهلي وفتح باب الترشح للعمداء الجدد بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وضع خطة لرفع كفاءة الموقع العام للجامعة من حيث أنظمة الري والكهرباء والأرصفة، وتوحيد الشكل العام للمباني والمدرجات والتشجير، والرؤية المستقبلية لإحلال المباني، بما يؤصل هويتها البصرية، وإثراء التصميمات لشعارات الكليات وتوظيف ألوانها لتحمل الهدف المؤسسي لتخصص الكلية الأصيل والمعاصر، مشدداً علي ربط هذه الهوية بكافة أعمال التطوير أو التغيير.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا، بحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني.

ووافق المجلس على تطوير فندق الجامعة وزيادة القيمة الاستثمارية له، لما يمثله من واجهة للجامعة، والعمل على رفع بنيته التحتية وإعداد الرسومات الهندسية المقترحة لسعته الفندقية ومستوى خدماته.

اختيار عمداء الكليات

كما وافق المجلس على ترشيح ممثل الجامعة بلجنة اختيار عمداء الكليات كأولى خطوات فتح باب الترشح لعدد من وظائف عمداء الكليات، مؤكداً أن جامعة المنيا الأهلية ستعمل بكافة طاقتها اعتباراً من العام القادم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك ببرامج الطب والصيدلة وطب الأسنان، والهندسة، والحاسبات ونظم المعلومات، والعلاج الطبيعي، والإعلام.

ووافق المجلس على اعتماد الكتيب المتضمن لكافة لوائح أخلاقيات البحث العلمي، والدليل الاسترشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات الحكومية المصرية، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وتحويله إلى كتيب إلكتروني ليتم اتاحته علي موقع الجامعة بصورته الإلكترونية، والذي يضم مجموعة من القيم والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها الباحث عند إعداد واختيار ونشر البحث، والضوابط والقوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية.

وأعلن فرحات تقرير لجنة تحكيم الكرنفال الابتكاري المجمع لكليات الجامعة والذي نظمه المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال تحت شعار «بالإبداع والابتكار تحيا مصر» عن أفضل المشروعات الفائزة بالكرنفال، والتي تم تقييمها وفقاً لعدة معايير تفاضل بين أفضل المشاريع الابتكارية الجديدة وغير المسبوقة، والمنفذة علي أرض الواقع كتجربة أولية وعلاقتها بخدمة المجتمع، وحصولها علي جوائز وتمويل خارجي، أو تم نشرها في مجلات عملية مرموقة، وذلك علي فئتين للباحثين والطلاب وفي عدة مجالات، شملت المجال الهندسي، والطبي، والبرمجيات والتطبيقات، والعلوم، والمجال الزراعي والتعليمي والفني.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار رئيس الجامعة، بأن مخرجات المعرض الابتكاري كان لها عظيم الأثر في فتح آفاق كبيرة من التعاون مع المحافظة، وجهاز المشروعات الصغيرة، ووضع خطة طموحة للتنمية والتعاون مع المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحل مشاكل المحافظة بشكل علمي وتطبيقي، وخدمة مجتمع الباحثين بإتاحة إمكانيات المحافظة التكنولوجية لتبادل المعلومات، وطرحها للمشاركة في حل المشكلات المرتبطة بالمجتمع.

واستمع المجلس إلي تقرير مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة حول أبرز الخطط المستقبلية لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها لتقويم وتطوير أداء كلياتها ضماناً لجودتها وحصولها علي الاعتماد، ورفع قدرتها المؤسسية، وفاعليتها التعليمية، ووضع الآليات والبرنامج الزمني لأولوية الاعتماد للكليات ذات البرنامج الواحد مؤسسياً، والتقدم برامجياً للكليات متعددة البرامج، والبرامج الجديدة، للوصول خلال عامين لاعتماد أكثر من 60% من كليات الجامعة مؤسسياً وبرامجياً.

كما استعرض المدير التنفيذي للمعلومات، أعمال التجديد والتطوير لتغطية المدرجات والقاعات المزودة بالشاشات الذكية بشبكة الواي فاي لخدمة الأغراض التعليمية، والخطوات التنفيذية لرفع قدراتها وسرعتها لتغطية الجامعة بالكامل وتوفيرها للطلاب مجاناً.

وأكد «فرحات»، أنه في ضوء الشراكة والتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وجامعة المنيا، وافق المجلس على تدشين فرع جديد للبنك داخل الحرم الجامعي؛ لتقديم كافة الخدمات المصرفية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وذلك بمبني مركز تكنولوجيا المعلومات.