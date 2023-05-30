أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة.. جرام 21 يتراجع 10 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة، ليخسر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 10جنيهات.

وتستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار الذهب الآن في السوق المحلية، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2674 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بـ2340 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1560 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12بـ1337 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب الآن في مصر 18720 جنيها، للشراء بدون مصنعية.