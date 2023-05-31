إصابة شاب صدمه قطار في بني سويف

أصيب شاب بإصابات متنوعة وفي حالة خطرة، بعد أنّ صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد، بمركز الواسطى ببني سويف، اليوم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

بلاغ بإصابة شاب صدمه قطار

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بإصابة شاب بعد أنّ صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى، وجرى التوجيه بسرعة نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصاب إلى المستشفى، تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

الشاب مصاب بكسر في الجمجمة

وتبين أنّ المصاب يدعى «فادي. ط. ح» 25 عاما، عاطل، وأصيب بكسر بقاع الجمجمة والضلوع وكسر بالذراع الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهو في حالة خطيرة بالمستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته وظروفه.