تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 794 شاحنة و86 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 429 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 365 شاحنة و16 سيارة.

شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهي SN HARMONY، الحرية، امل والقاهرة بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون أكسبريس، وغادرت السفينتين امل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و240 شاحنة، إذ يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهي آيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3020 راكبا بموانيها.