طوَّر نفسك لسوق العمل.. تفاصيل منح ودورات تدريبية مجانية من وزارة الشباب

تقدم الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية (ايجيكوبت)، عددا من المنح والدورات التدريبية المجانية للشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتأتي تلك الدورات التدريبية والمنح في إطار التعاون مع الجهات الشريكة، للعمل على توفير فرص تدريبية للشباب للاتجاه للتدريب التحويلي، حيث يعمل التدريب على إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل.

تفاصيل المنح التدريبية

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل المنح والدورات التدريبية وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتم تقديم منح في المجالات التالية:

1- دورة فني صيانة أجهزة منزلية (غسالة – بوتاجاز – سخان – دفاية كهربائية – مكواة – مكنسة كهربائية - مروحة)

2- دورة فني صيانة أجهزة تيار خفيف (كاميرات المراقبة بجميع أنواعها – أجهزة الإنذار بجميع أنواعها – الإنتركم – التليفون الأرضي).

تفاصيل الكورسات

- الكورسات مجانية تماماً

- التدريب مسائي.

- التدريب أوفلاين

4 أيام بـ الأسبوع لمدة شـهر ونصف.

- التدريب بوسط البلد

شروط الالتحاق

شروط عامة:

1-خريج/ة فقط وليس للطلاب.

2- السن من 18 : 35 سنة.

3-موقف التجنيد محدد للذكور.

4-الجدية والالتزام

5-اجتياز المقابلة الشخصية.

6-مؤهل عالٍ / مؤهل متوسط وفوق متوسط

7-يفضل متفرغ أو ليس لديه عمل.

للاشتراك والتفاصيل يتم كتابة البيانات والاسم من خلال الضغط هنا، لتحديد المقابلة الشخصية: