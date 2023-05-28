رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حملة أمنية تضبط 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة في دمياط

كتب:

محمد بركات
12:19 م | الأحد 28 مايو 2023
أجهزة الأمن - صورة أرشيفية

أجهزة الأمن - صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط والزرقا وفارسكور وكفر البطيخ وكفر سعد وقسم شرطة ثان دمياط.

ضبط 7 قضايا تجارة مخدرات

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة - طبنجة – بندقية خرطوش - فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

الأمن العام: ضبط 323 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي متنوع

الأمن العام: القبض على 3 تجار مخدرات في حملة بأسوان

الأمن العام: ضبط 19 متهما بحوزتهم أسلحة نارية في قنا

«الأمن العام»: ضبط 306 قضايا مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة
بقلم محمد بركات