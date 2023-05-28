حملة أمنية تضبط 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة في دمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط والزرقا وفارسكور وكفر البطيخ وكفر سعد وقسم شرطة ثان دمياط.

ضبط 7 قضايا تجارة مخدرات

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة - طبنجة – بندقية خرطوش - فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.