اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، للعام الدراسي 2023، مؤكدة أنّ الطلاب الأوائل بلغ عددهم 12 طالبًا وطالبة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

وأكدت محافظ دمياط في بيان اليوم، أنه تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الصف الثالث الإعدادي» 31788 طالبًا وطالبة، إذ حضر 30970 طالبًا الامتحانات التي أجريت خلال الأيام الماضية، نجح منهم 233310 طلاب بمعدلات نجاح بلغت 75%.

80.6% نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الفنية

وأضافت محافظ دمياط، أنه تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالشهادة الإعدادية 2023 «القسم المهني»، 328 طالبًا وطالبة، وحضر الامتحانات 316 طالبًا، نجح منهم 255 طالبًا بنسبة نجاح 80.6%، هذا إلى جانب تحقيق نسبة 100% من الحضور بنتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، وأيضًا نسبة 95% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.

ومن المنتظر أنّ تعلن النتيجة لجميع الطلاب اليوم، على أنّ تكون متاحة في المدارس بدون أي رسوم، ودون التقيد بالمصروفات الدراسية.