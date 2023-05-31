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القبض على موظف استغل عمله بإحدى الشركات لغسل 3 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:05 م | الأربعاء 31 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بتهمة استغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كمحاسب بإحدى الشركات وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكي، فضلاً عن تزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها على خلاف الحقيقة.

كما تبين تجميعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت أفعال الغسل بـ3 ملايين جنيه.

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