عودة ريانة برناوي وعلي القرني أول رائدي فضاء سعوديين إلى الأرض.. ماذا حققا؟

بعد نجاح مهمتهما في الفضاء، وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، اليوم الأربعاء إلى الأرض وذلك في ختام مهمة بحثية على متن محطة الفضاء الدولية، استمرت لـ10 أيام.

ترحيب بـ ريانة برناوي وعلي القرني

ورحبت الهيئة السعودية للفضاء بعودة ريانة برناوي وعلي القرني، قائلة: «تزهو بكم أرض، ويفخر بكم شعب، روادنا الأبطال يعودان إلى الأرض بعد نجاح مهمتهما العلمية في محطة الفضاء الدولية»، وذلك في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»

مهمة ريانة برناوي وعلي القرني

وريانة برناوي وعلي القرني،هما أول رائدين من المملكة العربية السعودية على الإطلاق يصعدان إلى الفضاء على متن مركبة خاصة، وتبلغ ريانة برناوي، من العمر 34 عاما وهي عالمة الطب الحيوي في مجال أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية، أما علي القرني والذي يبلغ من العمر 31 عاما فهو طيار مقاتل في سلاح الجو الملكي السعودي.

وتزامنت إقامة ريانة برناوي وعلي القرني، في محطة الفضاء الدولية مع وجود الإماراتي سلطان النيادي، أحد أفراد طاقم (البعثة 69)، وهي المرة الأولى التي يوجد فيها ثلاثة رواد فضاء عرب على متن المحطة معا.

إجراء فحوصات طبية لرائدي الفضاء السعوديان

وفي التفاصيل، ظهر الرائدان يلوحان بأيديهما بعد خروجهما من الكبسولة الفضائية «دراجون»، وتبين أنهما بصحة جيدة، وسوف يتم إجراء بعض الفحوصات الطبية لهما بعد وصولهما إلى ولاية فلوريدا الأمريكية على متن سفينة الاسترداد.

يشار إلى أن ريانة برناوي وزميلها علي القرني، أول رائدي فضاء سعوديين، ينطلقان إلى المحطة الدولية للفضاء، وبدأت رحلتهما على متن مركبة «دراجون كرو» لشركة سبيس إكس 21 مايو الجاري.