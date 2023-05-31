بدائل الثانوية العامة 2023.. بينها مدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية

بدائل الثانوية العامة 2023 ومدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية، تعد من أكثر الأمور التى تشغل بال عدد كبير من طلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة، تزامنا مع إعلان نتيجة نهاية العام، لرغبتهم في الالتحاق بالمدارس الأخرى المتاحة بعد الشهادة الإعدادية، بدلا من الثانوية العامة.

مدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية أحد بدائل الثانوية العامة 2023

وتعد مدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية أحد أهم بدائل الثانوية العامة 2023، وهي من أكثر المدارس التي تجذب الطلاب وأولياء الأمور بعد الإعدادية، لكونها تضمن للملتحقين بها وظيفة مع الحصول على مرتب مجزي، وهذه الميزة لا توفرها مدارس الثانوية العامة التي تتطلب الحصول على مجموع عال يؤهل الطالب للالتحاق بكلية جيدة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، بدائل الثانوية العامة 2023، من بينها، مدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية.

بدائل الثانوية العامة 2023 ومدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية

ومن بين بدائل الثانوية العامة 2023، تأتي مدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية وهي:

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، بمحافظة القاهرة.

- الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

- مدرسة «أي-تك» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.