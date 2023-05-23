عضو التنسيقية بالحوار الوطني: يجب زيادة الاعتماد على تكنولوجيا بيئة المعلومات

قال عماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر حققت طفرة كبيرة في ملف الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أهمية العمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لتفادي المؤشرات السلبية خارجيا عن الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الجزء الثاني من جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» بالحوار الوطني.

وأوضح أنه يجب زيادة الاعتماد على تكنولوجيا بيئة المعلومات، بجانب الانفتاح التجاري، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير كفاءة وفاعلية الحكومة والقضاء على مشكلات ما يسمى بـ«الجزر المنعزلة»، والعمل بالتحول الرقمي.

إشادة بوثيقة ملكية الدولة

وأكد جمال أبو علي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أنه لا بد من وضع استراتيجية متكاملة للاستثمار والاقتصاد المصري، مشيدا بوثيقة ملكية الدولة، وشدد على ضرورة وضع آليات تنفيذية حقيقية لها.

وقدم عددًا من التوصيات والمقترحات التي تتضمن أهمية التنافسية ودراسة أفكار الدولة الناجحة، بجانب التكامل، وتغيير فكر الموظفين وتأهيلهم بشكل يواكب تطورات المرحلة.

ضرورة حل مشكلات الموافقات الأمنية

وشدد على ضرورة حل مشكلات الموافقات الأمنية بشكل يحفظ حق الدولة والاستقرار الأمني، وفي نفس الوقت يسهل على المستثمرين جميع الإجراءات.