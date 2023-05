فيلم The Little Mermaid يتصدر إيرادات دور العرض بـ197 مليون دولار

يواصل فيلم «The Little Mermaid» تصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية منذ طرحه في السينمات 26 مايو الجاري، محققا 23.2 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم لـ197.7 مليون دولار حول العالم وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وصعد فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» من المركز الثالث إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، محققا 6 ملايين دولار، بينما تراجع فيلم «Fast X» إلى المركز الثالث بـ5.5 ملايين دولار، وتلاه في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie» بـ1.8 مليون دولار، وفي المركز الخامس جاء فيلم «About My Father» محققا مليون دولار.

تراجع الإيرادات الخارجية لـ«The Little Mermaid»

ولم ينجح فيلم «The Little Mermaid» في تحقيق إيرادات مرتفعة في السوق الخارجية، فلم يحقق سوى 78.9 مليون دولار حول العالم، وأعلى نسبة إيرادات حققها في المملكة المتحدة والمكسيك بـ8 ملايين دولار لكلا منهما بينما لم يحقق في الصين سوى 2 مليون دولار، وذلك مقابل 118.8 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية.