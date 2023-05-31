محمد غنيم يطالب باستراتيجية لـ«الأعلى للتعليم»: يجب مراجعة المناهج باستمرار

أكّد محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، أنَّ ضمان عملية الاتصال للعملية التعليمية يتحقق من خلال المجلس الأعلى للتعليم وهو الذي نادى به طه حسين، على أن يمثل فيه كل فروع العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنَّه كان ينادى بأن يكون هذا المجلس بمثابة مفوضية والاسم الجديد المقترح لا خلاف عليه إذ أنه يحقق الغرض ذاته.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عنه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بديلًا عنه نظرًا لظروف حالت مشاركته في اللجنة التي اجتمعت بأرض المعارض ظهر اليوم، ضمن مناقشات لجنة التعليم بالحوار الوطني، حول مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم في مصر والمُحال للحوار الوطني من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يجب مراجعة المناهج بشكل مستمر ومراعاة الجودة

وأضاف أنَّ الأهم في هذا المسألة ليس الاسم بقدر تحديد الاختصاصات وتشكيل المجلس، مشيرًا إلى أنَّ الاختصاصات لابد أن يكون على رأسها إعداد استراتيجية متكاملة للتعليم لكل المراحل من أجل أن تكون واقع للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء بجانب مراجعة المناهج بشكل مستمر وأيضًا مراعاة الجودة في العملية التعليمية بجانب اختصاصات أخرى يتمّ التوافق عليها.

يجب الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومنفذها على الأرض

ولفت إلى اتفاقه مع طه حسين حول أهمية ألا تكون وزارة التعليم ممثلة في المجلس، إذ أنَّ الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعته وبين من من ينفذها ويطبقها على أرض الواقع على أن يكون المجلس مكون من الأدباء والعلماء والتربويين على أن يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء.