موعد وخطوات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في قنا

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة قنا، هي الخطوة التالية بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في مدارس قنا، عقب اعتمادها من اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، أمس الأربعاء، حيث يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن كيف التظلم في المواد التي بها شك في الحصول على درجاتهم الحقيقية نتيجة أخطاء في التصحيح.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة قنا

ويقدم موقع «الوطن» خدماته التعليمية للمواطنين في كل محافظات مصر، حيث نعلن موعد وكيفية عمل تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة قنا في الخطوات الآتية:

1-عمل حوالات بريدية بالرقم القومي الخاص بالطالب موجهة باسم مديرية التربية والتعليم في محافظة، بقيمة 35 جنيها عن كل مادة يريد التظلم بها.

2- التوجه للتعليم الإبتدائي بالمديرية الدور التاني.

2- ملء الاستمارة

3- تسليم إيصال التوريد للتعليم الابتدائي.

4- سيتم كتابة ميعاد الاطلاع على صورة الإيصال.

5- التوجه فى موعد الإطلاع لكنترول التحرير.

وكشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا في بيان لها عن أن موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة قنا، سوف يكون يوم الأحد المقبل في المديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة قنا

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في قنا للعام الدراسى 2022 - 2023 ، بنسبة نجاح 73.23% ، كما اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول لمرحلة اتمام التعليم الأساسي (القسم المهني) بنسبة نجاح 97.7% ، ونتيجة الفصل الدراسىي الأول للصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي مكفوفين بنسبة نجاح 100%.