موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 4 المحافظات.. بينها بورسعيد

شهدت عدة محافظات خلال الساعات القليلة الماضية إعلان موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بالتزامن مع انتهاء الامتحانات، فيما بدأت بعض المحافظات فعلياً في استقبال طلبات التظلمات بمقر مديرية التربية والتعليم، للنظر فيها والبت خلال فترة قصيرة، ومن ثم إعلان نتيجتها.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد

وفي بورسعيد جرى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 قبل أسبوع، كأول محافظة تعلن عن النتيجة في جميع المحافظات بنسبة نجاح 84.3%.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية ليكون خلال الفترة من السبت 27 مايو وحتى السبت 10 يونيو، بمقر ديوان المديرية.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء

وفي شمال سيناء أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية مساء السبت الماضي، بنسبة نجاح 83.2 %، لتكون ثان المحافظات المصرية التي أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

وبحسب مصادر في مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء فإنه من المفترض الإعلان عن موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء غداً الخميس، لتبدأ من السبت المقبل 3 يونيو وتستمر حتي السبت 17 يونيو لمدة 15 يومًا.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة

وفي محافظة البحيرة أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.44% لتكون محافظة تعلن النتيجة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة إن موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة ستبدأ من السبت المقبل 3 يونيو ولمدة خمسة عشر يومًا، بمقر الإدارات التعليمية وحتى 17 يونيو المقبل.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد

وأعلن اللوء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح بلغت 91.8%، فيما حددت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة موعد وخطوات تقديم التظلمات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد والذي بدأ أمس الاثنين 29 مايو وتستمر لمدة 15 يوما حتى 12 يونيو المقبل.