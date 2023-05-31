مصرع طفل في حادث سير بالمنيا

لقي طفل عمره 4 سنوات مصرعه، إذ صدمته سيارة داخل قرية بني عبيد بمركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة، وسلم قائد السيارة نفسه إلى مركز الشرطة، فيما جرى التحفظ على جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بطفل داخل قرية بني عبيد التابعة لمركز أبو قرقاص.

اصطدام سيارة بطفل

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع الطفل «مالك. ر» 4 سنوات، مقيم بقرية بني عبيد، في غرب مركز أبو قرقاص بالمنيا.

نقل الجثة إلى المشرحة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وسلم قائد السيارة ويدعى «ع. د» نفسه إلى مركز الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى التحفظ على السيارة لحين استكمال التحريات.

وقبل قليل، شهد مركز أبو قرقاص، وقوع 3 حوادث طرق في أماكن متفرقة أمام محطة المياه وقريتي أبيوها وأتليدم، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.